Пятый муж Федосеевой-Шукшиной рассказал о её отношениях с дочерьми

Пятый муж Лидии Федосеевой-Шукшиной создатель группы «На-на» Бари Алибасов рассказал в беседе с NEWS.ru о её отношениях с детьми от брака с писателем и режиссёром Василием Шукшиным. Музыкант заявил, что актриса была вынуждена уехать из Москвы, чтобы не видеться с младшей дочерью Ольгой. При этом Шукшина-младшая буквально накануне заявила в в программе «Судьба человека», что постоянно находится рядом с матерью: превратилась в обыкновенную сиделку, которая ухаживает и за престарелой родительницей, и за квартирой.

Она вытеснила Машу (старшая сестра Ольги. — NEWS.ru) и мать её. Они не общаются. Мать была вынуждена уехать из Москвы. Сейчас живёт она в 100 километрах от города. Ей помогает соседка, — заявил Бари Каримович.

По словам Алибасова, мать уехала, чтобы только не видеть Ольгу. Он также заявил, что за восемь лет, пока женщина «жила с арабом в Египте», она ни разу не позвонила Лидии Николаевне. Более того, музыкант убеждён: актрису подобные публичные заявления дочери очень задевают. Несмотря на это, общее самочувствии Федосеевой-Шукшиной в порядке.

В общем-то, она чувствует себя хорошо. Я буквально только что с ней разговаривал, — добавил Алибасов.

Исходя из слов Ольги на ТВ , Лидия Николаевна ценит заботу младшей наследницы, однако, судя по всему, не так сильно, как той хотелось бы. Так, Ольга обронила, что после всех публичных скандалов с Алибасовым её мать продолжает тянуться к продюсеру.

Музыкант, в свою очередь, отметил: «у Лиды прекрасные отношения с Машей: очень тёплые, нежные». Отметим, что и сама Лидия Николаевна говорила ранее, что Мария всё время её поддерживает.

У Лидии Федосеевой-Шукшиной три дочери. Первая — Анастасия Вячеславовна Воронина-Франсишку — единственный ребёнок от первого мужа артистки Вячеслава Воронина. Ольга и Мария родились во втором браке с кинорежиссёром и писателем Василием Шукшиным. Последним супругом народной артистки был Алибасов. В декабре прошлого года они развелись.

Ранее сообщалось, что адвокат Федосеевой-Шукшиной призвала Алибасова опомниться и вернуться к законной супруге. Юрист отметила, что женщину волнует здоровье музыканта.