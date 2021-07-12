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Пятый муж Федосеевой-Шукшиной рассказал о её отношениях с дочерьми

16:01, 16 августа 2021
Пятый муж Федосеевой-Шукшиной рассказал о её отношениях с дочерьми Лидия Федосеева-Шукшина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
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Пятый муж Лидии Федосеевой-Шукшиной создатель группы «На-на» Бари Алибасов рассказал в беседе с NEWS.ru о её отношениях с детьми от брака с писателем и режиссёром Василием Шукшиным. Музыкант заявил, что актриса была вынуждена уехать из Москвы, чтобы не видеться с младшей дочерью Ольгой. При этом Шукшина-младшая буквально накануне заявила в в программе «Судьба человека», что постоянно находится рядом с матерью: превратилась в обыкновенную сиделку, которая ухаживает и за престарелой родительницей, и за квартирой.

Она вытеснила Машу (старшая сестра Ольги. — NEWS.ru) и мать её. Они не общаются. Мать была вынуждена уехать из Москвы. Сейчас живёт она в 100 километрах от города. Ей помогает соседка, — заявил Бари Каримович.

По словам Алибасова, мать уехала, чтобы только не видеть Ольгу. Он также заявил, что за восемь лет, пока женщина «жила с арабом в Египте», она ни разу не позвонила Лидии Николаевне. Более того, музыкант убеждён: актрису подобные публичные заявления дочери очень задевают. Несмотря на это, общее самочувствии Федосеевой-Шукшиной в порядке.

В общем-то, она чувствует себя хорошо. Я буквально только что с ней разговаривал, — добавил Алибасов.

Исходя из слов Ольги на ТВ, Лидия Николаевна ценит заботу младшей наследницы, однако, судя по всему, не так сильно, как той хотелось бы. Так, Ольга обронила, что после всех публичных скандалов с Алибасовым её мать продолжает тянуться к продюсеру.

Музыкант, в свою очередь, отметил: «у Лиды прекрасные отношения с Машей: очень тёплые, нежные». Отметим, что и сама Лидия Николаевна говорила ранее, что Мария всё время её поддерживает.

У Лидии Федосеевой-Шукшиной три дочери. Первая — Анастасия Вячеславовна Воронина-Франсишку — единственный ребёнок от первого мужа артистки Вячеслава Воронина. Ольга и Мария родились во втором браке с кинорежиссёром и писателем Василием Шукшиным. Последним супругом народной артистки был Алибасов. В декабре прошлого года они развелись.

Ранее сообщалось, что адвокат Федосеевой-Шукшиной призвала Алибасова опомниться и вернуться к законной супруге. Юрист отметила, что женщину волнует здоровье музыканта.

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