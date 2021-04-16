Тима Белорусских рассказал на суде, когда начал употреблять наркотики

https://static.news.ru/photo/04a6b7dc-9ea3-11eb-9134-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/belorusskih

22-летний белорусский певец Тима Белорусских (Тимофей Морозов) на суде о незаконном обороте запрещённых веществ признался, что употребляет наркотики с 16 лет. Рассмотрение уголовного дела в отношении исполнителя началось в суде Московского района Минска.

По словам артиста, к запрещённым веществам он пристрастился ещё до того, как стал известен, а потом перешёл на дорогие наркотики, сообщает Telegram-канал Mash.

Музыканта обвиняют в незаконном употреблении и хранении амфетамина и приобретении гашиша. По материалам дела, артист 6 января вместе с приятелем употребили часть наркотика в помещении игрового клуба в Минске, а остальное у них обнаружили в ходе досмотра сотрудники полиции. Белорусских уже признал свою вину. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

22-летний певец стал популярен в 2018 году, когда записал песню «Мокрые кроссы». Он также известен по хитам «Незабудка» и «Витаминка». Псевдоним Белорусских артист взял для того, чтобы как можно больше людей узнали о Белоруссии.

Как писал NEWS.ru, в США умер 50-летний рэпер DMX после сердечного приступа, который спровоцировала передозировка наркотиками. Артист неоднократно лечился от наркозависимости, но так и не смог побороть свою пагубную привычку. Последний раз он обращался к врачам из-за проблем с наркотиками в 2019 году.