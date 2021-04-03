В США рэпер DMX попал в больницу после передозировки наркотиками

https://static.news.ru/photo/1352d766-94ad-11eb-9881-96000091f725_660.jpg Фото: Jeff Wheeler/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

50-летний рэп-музыкант и актёр Эрл Симмонс, более известный как DMX, был госпитализирован из-за передозировки наркотиками.

Музыканту стало плохо в пятницу, 2 апреля, примерно в 23:00. Он перенёс сердечный приступ и был доставлен в больницу города Уайт-Плейнс в штате Нью-Йорк. Сейчас музыкант находится в реанимационном отделении. Рэпер неоднократно лечился от наркозависимости. Последний раз он обращался к врачам в 2019 году, сообщает портал TMZ.

Нам сказали, что у него некоторая мозговая активность. Другой источник говорит, что он находится в вегетативном состоянии, и врачи предупреждают, что он может не выкарабкаться, — пишут журналисты портала.

За свою музыкальную карьеру шесть альбомов DMX занимали первое место хит-парада музыкального журнала Billboard. Исполнитель снялся почти в 20 фильмах, среди которых «Ромео должен умереть» (2000), «От колыбели до могилы» (2003), «Никогда не умирай в одиночку» (2004) и другие.

Ранее Генпрокуратуре РФ попросили проверить музыканта Моргенштерна на пропаганду наркотиков. В ведомство обратилась организация Лига безопасного интернета, которую возглавляет член Общественной палаты Екатерина Мизулина. Она считает, что артист последовательно занимается пропагандой запрещённых веществ в среде молодёжи.

Как писал NEWS.ru, музыкант Тима Белорусских (настоящее имя Тимофей Морозов) признал вину в деле о незаконном обороте наркотиков. Уголовное дело возбуждено Генпрокуратурой Белоруссии. Музыканту и его знакомому грозит до пяти лет тюрьмы. Морозова задержали 6 января в одном из минских клубов. При себе у него оказались гашиш и амфетамин.