Пугачёва высоко оценила песню певицы Манижи для Евровидения

https://static.news.ru/photo/13c0dc24-9e27-11eb-91e7-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка Алла Пугачёва с большим уважением относится к певице Маниже и её творчеству. Об этом Примадонна заявила на шоу Максима Галкина «Музыкалити».

Она (Манижа. — NEWS.ru) личность. Песня как раз для Евровидения, — отметила Пугачёва.

При этом Пугачёва дала совет, как можно было бы улучшить композицию Russian Woman.

Я вообще начала бы с того, что: «Знаю, что ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на всё». Вот такой текст был бы замечательным, — заключила царица российской эстрады.

По словам самой Манижи, саркастичная лирика песни Russian Woman родилась из общения с людьми, которые считают важным высказывать своё «авторитетное» мнение. В частности, эти люди нередко советовали Маниже похудеть или задавали бестактные вопросы. К примеру, многие интересуются, почему у исполнительницы ещё нет детей, хотя ей уже больше 30 лет.

Ранее в пресс-службе Первого канала заявили, что данные о ходе зрительского голосования по песне на конкурс «Евровидение» могут быть представлены Совету Федерации. Такая реакция последовала на слова председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая выразила недоумение по поводу качества композиции, которую участница от России Манижа исполнит на конкурсе, писал NEWS.ru.