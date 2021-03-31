«Какой-то бред»: Матвиенко раскритиковала песню Манижи для Евровидения

https://static.news.ru/photo/c5285dce-9216-11eb-8d8d-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/manizhamusic

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недоумение по поводу качества композиции, которую участница от России Манижа исполнит на конкурсе «Евровидение».

Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое, о чём это, — цитирует ТАСС Матвиенко.

Так он дополнила выступление сенатора Елены Афанасьевой, которая отметила, что россияне в регионах возмущены выбранной песней. По её словам, дело не в национальности певицы, на чём делают упор в СМИ, а в содержании текста её песни.

Удивила всех песня. В регионах удивлению предела нет. Присутствует недовольство и непонимание, что за такой троллизм в отношении российских женщин, — заявила Афанасьева.

Матвиенко предложила Афанасьевой запросить у Первого канала информацию о том, каким образом проводится голосование по выбору песни.

Конкурс «Евровидение» состоится с 18 по 22 мая в Роттердаме. Россию представит певица таджикского происхождения Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина»), которая победила по итогам всероссийского отбора, проведённого Первым каналом.

Как сообщал NEWS.ru, музыкальный продюсер Виктор Дробыш скептически оценил перспективы певицы Манижи, которая будет представлять Россию на Евровидении-2021. Он объяснил, почему, по его мнению, это выступление не будет иметь успеха на конкурсе.