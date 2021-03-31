Первый канал готов предоставить СФ данные о голосовании на «Евровидение»

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Данные о ходе зрительского голосования по песне на конкурс «Евровидение» могут быть представлены Совету Федерации. Об этом заявили в пресс-службе Первого канала.

В пресс-службе телеканала отметили, что победитель голосования был выбран честно. За ходом зрительского голосования наблюдала компания Ernst&Young, подтвердившая его итоги.

Песня для Евровидения была выбрана с помощью зрительского голосования. За ходом голосования наблюдала компания Ernst&Young, которая подтвердила соответствие хода голосования и подсчета голосов регламенту отбора, — цитирует сообщение «Подъем».

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недоумение по поводу качества композиции, которую участница от России Манижа исполнит на конкурсе «Евровидение».

Ранее певица Манижа Сангин, она же Maнижа, объяснила смысл своей песни «Русская женщина». По её словам, композиция посвящена трансформации самоощущения представительницы слабого пола в течение нескольких столетий. От, собственно, слабой она переходит к сильной и независимой.

Российская женщина, отметила артистка, «прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной». Это долгая дорога «от фабричных цехов до полётов в космос». Такая женщина «никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя», уверена Maнижа. Певица добавила, что написала песню 8 марта 2020 года, но представить общественности решила её лишь спустя год. На Евровидении артистка намерена продемонстрировать миру щедрость и открытость России.

О том, что Manizha будет представлять Россию на международном конкурсе, стало известно 8 марта. Певица стала победительницей зрительского голосования, которое проходило в эфире Первого канала. На участие в конкурсе также претендовали дуэт «2Маши» (Мария Зайцева и Мария Шейх) и инди-группа Therr Maitz, писал NEWS.ru.