https://static.news.ru/photo/c589f3d4-401b-11ea-a999-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: alla_orfey/instagram.com

Народная артистка СССР Алла Пугачёва разместила в соцсети фото в шляпе с вуалью и порекомендовала пользоваться этим аксессуаром всем дамам старше 70 лет.

Моя вуаль, моя крепость. Рекомендую всем дамам 70+, — подписала она снимок в Instagram.

Её поклонницы предложение оценили. При этом многие отметили, что их любимая певица прекрасна и без вуали.

Как писал NEWS.ru, Алла Пугачёва опубликовала снимок, на котором предстала с идеально гладким лицом без морщин. Артистка была в белой блузке и замшевой куртке, но все взгляды подписчиков были прикованы не к образу Примадонны, а к её идеально ровной коже лица.