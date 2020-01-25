https://static.news.ru/photo/3761abb2-3fab-11ea-ada3-fa163e074e61_660.jpg Фото: alla_orfey/instagram.com

Народная артистка СССР Алла Пугачёва на странице в соцсети опубликовала снимок, на котором предстала с идеально гладким лицом без морщин.

Артистка предстала в белой блузке и замшевой куртке, но все взгляды подписчиков были прикованы не к образу примадонны, а к её идеально ровной коже лица. Поклонники Аллы Борисовны обратили внимание, что у неё нет ни одной морщины.

Пугачёва сфотографировалась вместе с шоуменом Александром Буйновым. В комментариях к снимку Игорь Николаев позавидовал такой компании артистов.

Как ранее писал NEWS.ru, известный блогер Лена Миро упрекнула примадонну российской эстрады Аллу Пугачёву в том, что стремление выглядеть моложе 70-летняя артистка уже не может контролировать.