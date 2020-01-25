Народная артистка СССР Алла Пугачёва на странице в соцсети опубликовала снимок, на котором предстала с идеально гладким лицом без морщин.
Артистка предстала в белой блузке и замшевой куртке, но все взгляды подписчиков были прикованы не к образу примадонны, а к её идеально ровной коже лица. Поклонники Аллы Борисовны обратили внимание, что у неё нет ни одной морщины.
Пугачёва сфотографировалась вместе с шоуменом Александром Буйновым. В комментариях к снимку Игорь Николаев позавидовал такой компании артистов.
Как ранее писал NEWS.ru, известный блогер Лена Миро упрекнула примадонну российской эстрады Аллу Пугачёву в том, что стремление выглядеть моложе 70-летняя артистка уже не может контролировать.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен