https://static.news.ru/photo/089bb354-3ae7-11ea-b53d-fa163e074e61_660.jpg Лена Миро Фото: Лена Миро/vk.com

Известный блогер Лена Миро упрекнула примадонну российской эстрады Аллу Пугачёву в том, что стремление выглядеть моложе 70-летняя артистка уже не может контролировать.

В своём блоге Миро отметила, что снимки помолодевшей Пугачёвой быстро разлетелись по Интернету. При этом, подчеркнула она, работа пластических хирургов сильно бросается в глаза.

Сзади, после натяжки, отрезали полтора-два квадратных метра излишков кожи или завязали их на макушке бантиком под париком, — написала блогер.

По её словам, стремление знаменитости во что бы то ни стало оставаться молодой вызывает подозрения в недостаточной вменяемости и утрате связи с разумом и реальностью, пишут «Дни.ру».

Не знаю, соблюдает ли она гигиену, но вот алкоголь, курение, распутство и годы спровоцировали явный сдвиг чердака, — высказалась Миро.

Ранее Лена Миро упрекнула певицу Альбину Джанабаеву в излишнем редактировании фотографий и заявила, что при встрече узнать исполнительницу сможет только муж Валерий Меладзе. По мнению блогера, если женщина стирает в фотошопе несколько десятков лет, то рано или поздно она утратит связь с реальностью, писал NEWS.ru.