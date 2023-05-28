Пугачева обняла Макаревича на концерте «Машины времени» в Израиле

Фото: Anatoly Lomohov/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева рассказала в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) о посещении концерта группы «Машина времени» в Израиле и поздравила группу с днем рождения. В Сети стали распространяться видео, на которых певица обнимает участников «Машины времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Александра Кутикова.

«Машина времени» в любые времена ко времени. С днем рождения, друзья! — написала она.

После начала СВО Пугачева с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми переехали в Израиль. Галкин осудил начало спецоперации и продолжил критиковать действия правительства. В сентябре 2022 года Пугачева с детьми временно возвращалась в Москву.

В свою очередь Пугачева призвала Минюст России включить в реестр иноагентов и ее. Артистка написала на своей странице в Instagram, что солидарна с супругом, назвала его «честным, порядочным и неподкупным патриотом России».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь ранее отметил, что Галкин «делал очень плохие заявления», но от Пугачевой он не слышал ни одного антироссийского заявления.