«Прямая реакция на поведение ее мамы»: Майданов объяснил отмену Орбакайте Майданов заявил, что отмена концертов Орбакайте связана с поведением Пугачевой

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Денис Майданов

Отмена концертов российской певицы Кристины Орбакайте является прямой реакцией зрителей на поведение ее матери — народной артистки РСФСР Аллы Пугачевой, предположил в интервью NEWS.ru заслуженный артист России Денис Майданов. По его словам, у звезд отменяются выступления, когда не продается зал и зритель просто не хочет идти на мероприятия.

Я не разбирался, почему у нее отменяются концерты. Но, как правило, у артиста отменяются концерты, когда не продается зал: ну просто зритель не идет. Поэтому я вроде как не слышал, чтоб Кристина [Орбакайте] что-то заявляла. Но это прямая реакция зрителей на поведение мамы, разумеется, которая назвала там быдлом. Потом сказала, что быдло «это не те, а вот эти вот». Ну, «не совсем верно поняли». Ну, в целом это, видимо, по семейному признаку народ выносит такие вердикты, — высказался Майданов.

Музыкант согласился с мнением, что в таком случае дочь отвечает за мать, поэтому, скорее всего, россияне не хотят покупать билеты на концерты Орбакайте. Как подчеркнул Майданов, официально концерты певицы в России никто не запрещал. По словам артиста, если выступления отменяются, значит, у населения есть на то причины.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее заявил, что отмена концертов Орбакайте связана с негативным отношением россиян к артистам, живущим за границей. По его словам, такие звезды приезжают «собирать дань» с российских поклонников. Бабичев считает, что Орбакайте максимум может рассчитывать на частные мероприятия.