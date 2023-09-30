«Проверили уже 100 раз»: Бородин вступился за спевшую на украинском Лорак Бородин: спевшая на украинском языке Лорак не поддерживала ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ани Лорак

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале поддержал спевшую на украинском языке в Москве Ани Лорак. По его словам, украинские СМИ распространили ложную информацию о том, что исполнительница проводила концерт в поддержку ВСУ. Бородин пояснил, что присутствовал на выступлении лично и «никакой речи о поддержке ВСУ не шло».

Петь на ее [Лорак] родном языке в России ей никто не запрещал и отвеnственности за это нет никакой, да и просто не будет. Если она спела на украинском, это не означает, что она подержала ВСУ. Я лично с супругой был на концерте, все было в рамках закона. Лорак проверили уже 100 раз. Никого она не финансировала, она просто любит свою культуру, творческий человек, — заявил Бородин.

Ранее Лорак в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) заявила, что не оказывала материальной помощи ВСУ. Она сообщила, что помогала украинским семьям, оставшимся без жилья, и детям-сиротам. Артистка добавила, что в последнее время она ужасается количеству лживой информации о себе.

14 сентября очевидцы сообщили, что в Евпатории прогремел мощный взрыв. По словам местных жителей, он произошел в районе примыкающего к городу поселка Заозерное. Предполагалось, что Крым атаковали вражеские беспилотники или была работа систем противовоздушной обороны. На опубликованных фото обломков упавшего в Евпатории беспилотника была видна надпись с благодарностью украинской певице Ани Лорак.