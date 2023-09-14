Очевидцы сообщили о мощном взрыве в Евпатории

Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев сообщил, что в Евпатории прогремел мощный взрыв. По словам местных жителей, он произошел в районе примыкающего к городу поселка Заозерное. Местные власти и Минобороны России информацию не комментировали.

По предварительным данным канала, Крым атаковали вражеские беспилотники. МО РФ эту информацию не комментировало. Официальных данных о произошедшем пока не поступало.

Недавно о ракетной атаке на Севастополь сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара «не на гражданском объекте». Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека.

Министерство обороны России сообщило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя. В момент попадания в корабли украинских крылатых ракет суда находились на ремонте. Силы противовоздушной обороны сбили семь снарядов. Все безэкипажные катера удалось уничтожить патрульному кораблю «Василий Быков».