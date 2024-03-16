«Просто преклоняюсь»: Пресняков раскрыл предмет своего обожания Пресняков признался в преклонении перед женщинами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Владимир Пресняков

Певец Владимир Пресняков признался, что боготворит женское начало. В восьмом выпуске 12-го сезона шоу «Голос» на Первом канале Анна Иванова и Виолетта Ткаченко исполнили песню «Поговори со мною, мама», после чего артист пожаловался, что ему не хватило «самой песни», поэтому он просто любовался на красивых девушек.

Я очень люблю женскую энергетику, женское начало во всем. Я просто преклоняюсь перед женщинами. Я так устроен. И вот она, конечно, была здесь. Получилось так, что преобладание аранжировки мощнее: скрипки играли потрясающие, что-то волшебное. Девочки стояли такие красивые. Но вот не случилось. Я забыл, что это песня. Просто слушал скрипку либо смотрел на красивых девчонок, восхищался ими, — сказал певец.

Ранее артист заявил, что во время новогодних праздников всегда дает концерты, а отмечать Новый год обычно начинает только с 15 января. Артист отметил, что пробовал встретить праздник без выступлений, но «это было скверно и плохо», потому что он «не умеет этого делать». Артисты должны петь в Новый год, «они так устроены», и сам Пресняков, по его словам, без этого жить не может.

До этого певица Наталья Подольская рассказала, что ее муж, Пресняков-младший, не любит, когда она ходит по ночным клубам, и «ревностно к этому относится». Раньше, уточнила она, они вместе ходили по заведениям и веселились, однако со временем певец потерял интерес к таким развлечениям.