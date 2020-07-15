Проклова вступилась за Ефремова, назвав его «больным человеком»

https://static.news.ru/photo/9b372370-c6e1-11ea-8e81-fa163e074e61_660.jpg Михаил Ефремов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Проклова встала на сторону Михаила Ефремова, заявив, что строго судить можно только самого себя. Актриса была близко знакома с отцом Ефремова, поэтому очень переживает за его судьбу.

Проклова уверена, что отвечать за свои действия должен каждый человек. И Ефремов здесь не исключение, несмотря на все его таланты

Но мне кажется, у общества должно быть чёткое понимание, что строго судить можно только себя. Нужно набраться терпения и всего доброго, что есть в душе. Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий, — приводит слова актрисы StarHit.

При этом Проклова попросила каждого представить себя на месте Михаила и спросить, как бы он себя повёл. Несомненно, Ефремову очень тяжело в этой ситуации и Проклова его прекрасно понимает.

Михаил Ефремов 8 июня попал в ДТП в центре Москвы. его джип врезался в автофургон, водитель погиб. В крови Ефремова обнаружили алкоголь и наркотики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр Иван Охлобыстин в беседе с YouTube-каналом Metametrica выступил в поддержку Михаила Ефремова, по вине которого произошло ДТП в центре Москвы. Известно, что Ефремов является крёстным отцом старшей дочери Охлобыстина Анфисы.