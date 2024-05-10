Продюсер раскрыл, мог ли Медведев писать посты для Telegram-канала Ивлеевой Продюсер Рудченко: слова Ивлеевой о постах от Медведева являются шуткой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева могла прибегнуть к помощи влиятельных людей для возвращения в медиапространство после «голой» вечеринки, рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. Однако, по его словам, заявление телеведущей о сотрудничестве с заместителем секретаря Совбеза РФ Дмитрием Медведевым все же является шуткой.

Конечно же, Настя Ивлеева может прибегнуть к помощи влиятельных людей в медиапространстве. Тем более за годы популярности уровень людей, с которыми она общается, очень высок. Что касается Медведева — конечно же, это шутка. Не думаю, что эта история имеет отношение к реальности. Но у нее действительно могут быть советники, — подчеркнул Рудченко.

Ранее Ивлеева в своем Telegram-канале пошутила, что одним из авторов ее постов является Медведев. Таким образом она прокомментировала слухи о том, что над «согласованным с Кремлем» проектом ее «покаянного образа» после «голой» вечеринки работали журналисты Владимир Соловьев и Кристина Потупчик.

По информации Telegram-канала BRIEF, Соловьев, для которого консультации по публичному поведению — отдельный бизнес, поучаствовал в создании последних публикации Ивлеевой в Telegram. Кроме того, источники канала рассказали, что журналист посоветовал ей «уйти в тень и не раздражать людей, пока страсти не утихнут».

По версии других источников канала, Ивлеевой помогала Кристина Потупчик. На это указывает то, что свое первое после скандала интервью блогер дала Андрею Третьякову, который, по версии канала, является «креатурой Потупчик». Кроме того, канал пишет, что проект по «возвращению Ивлеевой» курирует глава управления общественных проектов администрации президента Сергей Новиков.

Интервью Ивлеевой Третьякову вышло 3 мая. В нем она рассказала, что встретила свой 33-й день рождения на передовой в Донбассе и симпатизирует президенту России Владимиру Путину. Кроме того, она подчеркнула, что никогда не разделяла взгляды оппозиционера Алексея Навального и регулярно помогает Российской армии. Так, она помогла бойцам приобрести УАЗ «буханку» и беспилотный летательный аппарат.