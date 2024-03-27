Продюсер раскрыл, для чего Пугачева выпускает дуэт с неизвестным артистом Продюсер Бабичев назвал коммерческим дуэт Пугачевой с неизвестным артистом

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Алла Пугачева

Российская эстрадная певица Алла Пугачева согласилась записать дуэт с неизвестным артистом, чтобы заработать, предположил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев. Он отметил, что Примадонна на протяжении долгих лет не выводила на сцену новые таланты.

Это довольно распространенная история для артистов, которые находятся в возрасте и уже не так популярны. На своем имени можно заработать, в том числе благодаря коммерческому дуэту. Я вижу в этой истории именно финансовую сторону, потому что Пугачева уже долгое время не выводила на сцену новые таланты, — рассказал Бабичев.

По словам эксперта, Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) стал последним артистом, которому Пугачева помогла приобрести популярность. Также с ней изредка на публике появлялся певец Майк Мироненко, добавил критик.

Последним, как мне кажется, был Максим Галкин. В меньшей степени — Майк Мироненко из «Фабрики звезд». После проекта он иногда появлялся с ней на публике. Но сейчас ситуация изменилась. После долгого молчания она заявляет о новой песне, и не сольной, а с кем-то в дуэте. Не думаю, что это жест доброй воли, — заключил Бабичев.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева может выпустить дуэт с малоизвестным артистом к своему 75-летию, которое наступит 15 апреля. Отмечается, что это будет грустная композиция о разлуке.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания Пугачевой иностранным агентом. По его словам, наделить российскую певицу соответствующим статусом просит Министерство юстиции РФ.