«Про Иисуса не стоило»: новая шутка Галкина возмутила россиян Россияне осудили Галкина за шутку про Иисуса Христа во время концерта на Кипре

Крайнее выступление шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на Кипре 21 октября запомнилось зрителям шутками о религии и его коллегах по шоу-бизнесу. Как россияне отреагировали в Сети на новые высказывания Галкина?

Что пишут россияне о концерте Галкина

Во время выступления Галкин напомнил, что ему 47 лет, и заявил, что «Иисусу Христу было бы столько же, если бы он вовремя эмигрировал». Юморист также высмеял ведущую «Спокойной ночи, малыши» Ангелину Вовк за слова годичной давности о том, что она поехала бы на фронт с Хрюшей и Степашкой. Кроме того, объектами шуток Галкина стали Филипп Киркоров и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Артист также признался, что сожалеет о невозможности больше зарабатывать в России для помощи Украине. По его словам, он регулярно тратит деньги на поддержку украинской стороны.

«Зачем я это сказал? Оно мне было надо? Но уже поздно», — сказал Галкин на концерте.

Шоумен продолжает активно вести аккаунт в Instagram (деятельность в РФ запрещена), однако комментарии к публикациям у него закрыты, поскольку в них артиста зачастую критикуют либо за позицию по СВО, либо за то, что он «сбежал» проводить тур в Европе, как только начался палестино-израильский конфликт. Галкина осуждают за проведение концертов во время СВО и называют «мерзким и скользким типом» с двойными стандартами.

«Выдавливает шутки из себя. Про Иисуса не стоило», — написал один из пользователей в комментариях к видео с концерта Галкина.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Максим Галкин

«А над чем они смеются? Я прослушала. Что он сказал смешного, что они так хохочат? По-моему, он смешон сам», — отметил другой.

Пользовательница «ВКонтакте» предположила, что шоумен начал писать материалы для выступлений самостоятельно, поэтому «несет ересь». По ее мнению, ранее артисту давали свои произведения профессиональные сатирики.

«Вы тоже заметили, что все беглые артисты за бугром никому не нужны? И сейчас массово стали ныть и жаловаться», — задался вопросом один из комментаторов.

Многие пользователи также написали, что Галкин стал хуже выглядеть. По их мнению, когда артист жил в России, он был «холеным, ухоженным, а сейчас пообтрепался».

Блогер «Гражданин Кадет» заявил, что Галкин «никогда не представлял никакой ценности для России». По его словам, шоумен мог жениться на Алле Пугачевой, чтобы «прокачать свои амбициозные щупальца».

«Сейчас жидкий метается и называет свою родину Израилем, но это временно, как мы сейчас поняли. <...> Галкин сам на себя не похож, похож на Дракулу», — сказал блогер.

Почему Галкин отменил концерт в Казахстане

Во время концерта на Кипре 47-летний шоумен напомнил об отмене выступлений в Казахстане. Он заявил, что к этому причастна российская сторона. По его словам, Москва «дотянулась» до Астаны и Алматы, но он этому «не сильно расстроен».

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Максим Галкин

В августе Галкин заявил, что вместе с организаторами боролся за проведение концертов в Казахстане. По словам шоумена, сначала билеты на его выступления продавались очень хорошо, но потом концерты отменили. Артист предполагал, что власти Казахстана могли счесть его опасным и испугались бенефисов. Концерты Галкина также отменяли в Эстонии и Грузии.

После Кипра шоумен планирует отправиться с гастролями по европейским странам. Его концерты расписаны до 10 декабря текущего года. Супруга шоумена народная артистка СССР Алла Пугачева остается в Израиле вместе с детьми — двойняшками Лизой и Гарри. Режиссер-постановщик из Хайфы Ольга Лавренюк сообщила, что семья Пугачевой переехала из Кесарии и сейчас проживает в Герцилии. По ее словам, артистка сейчас пребывает не в лучшем состоянии.

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