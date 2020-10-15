Прилучный восхитил подписчиц обнажённым торсом

https://static.news.ru/photo/75f5dfae-0efb-11eb-b69d-fa163e074e61_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

После того как актёр Павел Прилучный пережил скандальный развод со своей коллегой по цеху Агатой Муцениеце, звезда сериала «Закрытая школа» сильно преобразился и за короткий промежуток времени не только сбросил лишний вес, но и приобрёл отличную спортивную форму.

Он опубликовал фото в Instagram, на котором актёр позирует с раскачанным обнажённым торсом, и привёл своих фанаток в восторг. После карантина Прилучный трудился над тем, чтобы сбросить лишний вес, и поклонницы начали наперебой восхищаться звездой.

По словам артиста, без специалиста он бы не смог так эффективно и быстро приобрести такие мышцы. Однако у артиста была сильная мотивация. Прилучный станет участником проекта «В клетке». Актёр уже менял своё тело ради роли в фильме Тимура Бекмамбетова.

А недавно актёр и вовсе шокировал своих подписчиков в Instagram снимком, на котором его лицо покрыто ссадинами и ушибами. Очевидно, кровь на лице Прилучного — грим, выполненный настолько искусно, что можно рассмотреть даже полопавшиеся капилляры в белках его глаз. Однако актёр оставил поклонникам шанс самим догадываться о том, что он хотел сказать этим кадром.

Как писал NEWS.ru, ранее 34-летняя звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович, которой приписывают роман с Прилучным, поделилась с подписчиками в Instagram новым снимком, на котором кардинально сменила имидж.