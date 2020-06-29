Приход Шнурова на RTVI неприятно удивил зрителей

https://static.news.ru/photo/dc21afc2-baac-11ea-b787-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Назначение основателя музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова генеральным продюсером международного русскоязычного телеканала RTVI вызвало неоднозначную реакцию зрителей. Многие пользователи Сети были неприятно шокированы тем, что известный своими нецензурными песнями артист начинает телевизионную карьеру.

В связи с этим пользователи задаются вопросом, как Шнуров планирует работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всём мире через общий культурный концепт, пишет «Ридус».

Нашли культурного человека, который испражняется прямо со сцены, — говорится в одном из комментариев.

При этом сторонники певца считают, что приход Шнурова к руководству телеканалом добавит ему изюминку.

Сообщение о приходе Сергея Шнурова в руководство RTVI уже подтвердили ведущий Гарри Княгиницкий и владелец канала Микаэл Исраэлян.

Стать генпродюсером телеканала музыканту предложил Микаэл Исраелян. Он заявил, что «Сергей давно известен как в России, так и за рубежом». Он к тому же отлично понимает менталитет русскоязычного населения, живущего за границей.

Ранее Сергей Шнуров прокомментировал своё назначение генеральным продюсером телеканала RTVI. О событии лидер группы «Ленинград» высказался, как о «внезапном повороте», в результате которого он возглавил «большой международный канал». Соответствующее заявление музыкант опубликовал в Instagram. Он поблагодарил за доверие, пообещал «многое сделать вместе» и поделился планами по организации работы канала, писал NEWS.ru.

RTVI — международное мультиплатформенное СМИ на русском языке со штаб-квартирой в Нью-Йорке, созданное в 2000 году. В его состав входят телеканал, сайт и аккаунты во всех основных соцсетях. Общий охват мультимедийного СМИ — 225 млн человек. Общий охват аудитории телеканала — 12 млн человек. Канал представлен на разных платформах в 53 странах мира.