Украинская певица Анна Asti является самой востребованной артисткой на российской эстраде, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин, комментируя результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По его мнению, в этой обойме также находятся Полина Гагарина, Лариса Долина, Валерия и Пелагея. Пригожин отметил, что все эти артисты находятся на слуху.
По моей логике, сегодня Анна Asti — № 1 по востребованности и продажам билетов. Наверное, она сегодня одна из самых востребованных артистов. Да, в этой обойме, безусловно, Полина Гагарина, Лариса Долина, Валерия и Пелагея. Эта пятерка логична, ее трудно оспорить. Кто выше, кто ниже, я не могу сказать, но она логична. Есть артисты, которые на виду, и они видны, — сказал Пригожин.
Также продюсер прокомментировал лидерство SHAMAN в аналогичном рейтинге среди мужчин. По его мнению, сейчас певец является заметной фигурой в музыкальном мире и это не обсуждается.
Согласно опросу ВЦИОМа, лучшим отечественным певцом, по мнению россиян, является SHAMAN, которого назвали таковым 33% опрошенных. Он обошел Олега Газманова (11%) и Николая Баскова (10%). При этом лучшей исполнительницей названа Полина Гагарина. Ее выбрали 19% опрошенных. Гагарина опередила Ларису Долину (11%) и и Анну Asti (6%).