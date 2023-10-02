Пригожин назвал украинку Анну Asti самой востребованной на российской сцене

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Asti (Анна Дзюба)

Украинская певица Анна Asti является самой востребованной артисткой на российской эстраде, заявил NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин, комментируя результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По его мнению, в этой обойме также находятся Полина Гагарина, Лариса Долина, Валерия и Пелагея. Пригожин отметил, что все эти артисты находятся на слуху.

По моей логике, сегодня Анна Asti — № 1 по востребованности и продажам билетов. Наверное, она сегодня одна из самых востребованных артистов. Да, в этой обойме, безусловно, Полина Гагарина, Лариса Долина, Валерия и Пелагея. Эта пятерка логична, ее трудно оспорить. Кто выше, кто ниже, я не могу сказать, но она логична. Есть артисты, которые на виду, и они видны, — сказал Пригожин.

Также продюсер прокомментировал лидерство SHAMAN в аналогичном рейтинге среди мужчин. По его мнению, сейчас певец является заметной фигурой в музыкальном мире и это не обсуждается.

Согласно опросу ВЦИОМа, лучшим отечественным певцом, по мнению россиян, является SHAMAN, которого назвали таковым 33% опрошенных. Он обошел Олега Газманова (11%) и Николая Баскова (10%). При этом лучшей исполнительницей названа Полина Гагарина. Ее выбрали 19% опрошенных. Гагарина опередила Ларису Долину (11%) и и Анну Asti (6%).