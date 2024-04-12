Пригожин назвал самых крутых российских артистов Пригожин назвал MACAN и Анну Асти самыми крутыми российскими артистами

Продюсер Иосиф Пригожин на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук» назвал рэпера MACAN топ-1 артистом в России, исполнительница Анна Асти также «очень крута» и является большим молодцом. Он отметил, что популярность артистов меняется из года в год, однако, по его словам, каждый из музыкантов достоин определенного внимания, передает корреспондент NEWS.ru.

MACAN сейчас номер один вроде бы, Анна Асти — тоже очень круто, она молодец, достойна, — сказал он.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что певицы Полина Гагарина, Mary Gu, Мари Краймбрери и Клава Кока имеют очень хорошие вокальные данные по сравнению с другими российскими артистками. Среди лучших мужских голосов он отметил Сергея Лазарева и Николая Баскова. По мнению Рудченко, все вышеперечисленные артисты могут без проблем спеть вживую.

Телеведущая Яна Поплавская ранее возмутилась появлением на экранах телеведущего Ивана Урганта, сыгравшего главную роль в картине Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Она обратила внимание на то, что режиссером картины является муж журналистки Екатерины Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), а продюсером — режиссер Александр Сокуров, «известный своей русофобской позицией».