Музыкальный критик назвал лучших вокалистов России Продюсер Рудченко назвал Баскова и Гагарину лучшими вокалистами России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Певицы Полина Гагарина, Mary Gu, Мари Краймбрери и Клава Кока имеют очень хорошие вокальные данные по сравнению с другими российскими артистками, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Среди лучших мужских голосов он отметил Сергея Лазарева и Николая Баскова. По мнению Рудченко, все вышеперечисленные артисты могут без проблем спеть живьем.

У нас много здорово поющих вживую артистов, в том числе и молодых. Mary Gu, Мари Краймбрери, Клава Кока. Среди опытных и давно выступающих артистов – Полина Гагарина. У мужчин Лазарев и Басков без проблем могут спеть живьем, — считает Рудченко.

Ранее Рудченко заявил, что большие артисты не идут на шоу актера и певца Стаса Ярушина «МузLoft» не из-за боязни петь живьем, а потому что проект еще находится на стадии развития. По его мнению, пока на программу приходили либо молодые артисты, либо «сбитые летчики». Рудченко уверен, что как только Ярушин раскрутит свое шоу, к нему пойдут с удовольствием.

Музыкальный критик напомнил, что подобные шоу должны быть взаимовыгодными как для ведущего, так и приглашенного гостя. По мнению Рудченко, артисты не собираются идти на передачу, за которую им не заплатят.