«Придется повозиться»: Собчак сравнила НТВ с клещом Собчак назвала НТВ клещом после выхода серии фильмов о ее жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналист Ксения Собчак сравнила телеканал НТВ с клещом после серии фильмов о ее жизни. На своем YouTube-канале Собчак выразила мысль, что ей «придется повозиться», чтобы избавиться от паразита.

Если вы обнаружили на своем теле клеща, от него нужно избавиться как можно быстрее. Он может быть безвредным, но тем не менее он будет пить вашу кровь, вы должны это понимать. <...> Если этот клещ — телекомпания НТВ, придется повозиться, — отметила она.

Так Собчак отреагировала на очередной выпуск программы «Новые русские сенсации», также посвященный ее деятельности. На этом фоне ведущая саркастично назвала телеканал «маткой» честной и беспристрастной журналистики.

Ранее на НТВ вышел спецвыпуск программы «Новые русские сенсации» в двух частях. По данным журналистов, за последние два года Собчак успела приобрести иностранную недвижимость, в том числе получила по бартеру квартиру в Дубае, а также обзавелась израильским паспортом.

Также гостями, дававшими комментарии НТВ, были психолог Вероника Степанова и балерина Анастасия Волочкова. Последняя рассказала, что увела у Собчак жениха, за что та отомстила «сопернице» и облила ее вином на одном из модных показов. После выхода второго выпуска Собчак сыронизировала, что лично ей не хватило комментария актера Никиты Джигурды.