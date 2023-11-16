Представитель Леонтьева рассказал, когда певец может вернуться на сцену Концертный директор Леонтьева не исключил новых концертов в 2024 году

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Народный артист России Валерий Леонтьев может дать новые концерты в 2024-м, рассказал NEWS.ru директор артиста Борис Чигирев. Представитель исполнителя объяснил, что в 2024-й станет для музыканта юбилейным — 19 марта ему исполнится 75 лет.

Концерты пока, по крайне мере в ближайшее время, Валерий Яковлевич давать не намерен. Может быть, в следующем году, в юбилейный год. Что касается корпоративов — если будут интересные предложения, почему и нет? — добавил Чигирев.

В беседе с NEWS.ru Чигирев подчеркнул, что Леонтьев не эмигрировал из РФ в США. Концертный директор звезды добавил, что артист на протяжении 30 лет периодически приезжает в Штаты для встреч с семьей. Чигирев напомнил, что у музыканта есть дом в Майами, о чем «все знают».

По его словам, певец был в Москве в сентябре, а также с середины октября по середину ноября 2023-го.

Леонтьев не появлялся на сцене и светских мероприятиях с начала специальной военной операции на Украине. Он улетел в США в феврале 2022 года и обосновался в Майами вместе с супругой. Там он живет на двухэтажной вилле площадью 386 кв. м с тремя спальнями. Известно, что дом находится на закрытой охраняемой территории в элитном районе Корал Гейбл.

На официальном сайте Леонтьева отсутствует информация о концертах в России или за границей. Однако, по данным СМИ, он зарабатывает на частных выступлениях и весной 2023 года приезжал в Москву на корпоратив, где выступил за 3,5 млн рублей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев понизил на 20% гонорар за новогодние выступления. По его информации, теперь певец просит за корпоративы $120 тысяч вместо $150 тысяч.