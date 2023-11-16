Представитель Леонтьева рассказал, уехал ли певец в США навсегда Концертный директор Леонтьева опроверг эмиграцию певца из России в США

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Народный артист России Валерий Леонтьев не эмигрировал из РФ в США, рассказал NEWS.ru концертный директор певца Борис Чигирев. Представитель исполнителя отметил, что артист на протяжении 30 лет периодически приезжает в Штаты для встреч с семьей. Чигирев напомнил, что у музыканта есть дом в Майами, о чем «все знают». Таким образом он прокомментировал публикации в СМИ о «возвращении» звезды в РФ.

А Валерий Яковлевич разве эмигрировал, по-вашему? Что значит возвращение? У него возраст такой... немаленький. Он волен работать или не работать. Это не 30 лет, начало карьеры, когда человек много работает. Валерий Яковлевич периодически, на протяжении лет 30, ездит [в США], у него дом в Майами, это все знают. Он туда ездит отдыхать, встречаться с семьей. Речи о каком-то отъезде [из России] вообще не шло, — подчеркнул Чигирев.

По его словам, Леонтьев был в Москве в сентябре, а также с середины октября по середину ноября 2023-го.

Леонтьев не появлялся на сцене и светских мероприятиях с начала специальной военной операции на Украине. Он улетел в США в феврале 2022 года и обосновался в Майами вместе с супругой. Там он живет на двухэтажной вилле площадью 386 кв. м с тремя спальнями. Известно, что дом находится на закрытой охраняемой территории в элитном районе Корал Гейбл.

На официальном сайте Леонтьева отсутствует информация о концертах в России или за границей. Однако, по данным СМИ, он зарабатывает на частных выступлениях и весной 2023 года приезжал в Москву на корпоратив, где выступил за 3,5 млн рублей.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Леонтьев понизил на 20% гонорар за новогодние выступления. По его информации, теперь певец просит за корпоративы $120 тыс. вместо $150 тыс.