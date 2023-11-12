Валерий Леонтьев резко снизил ценник на новогодние корпоративы Mash: Валерий Леонтьев на 20% понизил гонорар за новогодние корпоративы

Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Валерий Леонтьев

Народный артист России Валерий Леонтьев понизил на 20% гонорар за новогодние выступления, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, теперь певец просит за корпоративы $120 000 вместо $150 000.

Как передает канал, спрос на выступления Леонтьева не сильно высок. При этом, изменив сумму гонорара, артист оставил прежним свой райдер. Как и раньше, он просит предоплату в 50%, места в отеле для его команды, личный Mercedes-Вenz для поездок к месту выступления, люксовый номер с заклеенными окнами. Певец также требует нанять носильщиков багажа, суточные в размере $300, несколько бутылок виски и мясную нарезку.

Леонтьев не появлялся на сцене и светских мероприятиях с начала специальной военной операции на Украине. Он улетел в США в феврале 2022 года и обосновался в Майами вместе с супругой. Там он живет в двухэтажной вилле площадью 386 кв. м с тремя спальнями. Известно, что дом находится на закрытой охраняемой территории в элитном районе «Корал гейбл».

На официальном сайте Леонтьева отсутствует информация о концертах в России или за границей. Однако, по данным СМИ, он зарабатывает на частных выступлениях и весной 2023 года приезжал в Москву на корпоратив, где выступил за 3,5 млн рублей.