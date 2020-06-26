Представитель Алибасова рассказал о событиях перед пропажей продюсера

https://static.news.ru/photo/61b5c550-b7ca-11ea-9159-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов Фото: АГН Москва/Global Look Press

Сотрудник композитора и шоумена Бали Алибасова сообщил о том, что предшествовало якобы госпитализации артиста в психиатрическую больницу.

По его словам, в последнее время Бари Каримович сильно нервничал из-за споров по недвижимости и семейных проблем, связанных с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной, пояснил официальный представитель звезды советской и российской эстрады.

Коллеги продюсера утверждают, что не могут выйти с ним на связь уже 20 дней. При этом появилась информация о том, что Алибасов «загремел в психушку». Представитель артиста подчеркнул, что «сын попросил не разглашать информацию касательно его отца». Он отметил, что Бари-младший «опять что-то скрывает».

В начале июня он пропал. 4 июня сын его увёз из квартиры. С тех пор Бари Каримовича никто не видел, ни разу. А прошло уже более 20 дней. Тогда он был нормальным. А потом сын увёз его куда-то, дома его точно нет, — рассказал сотрудник пресс-службы продюсера «МК».

На вопрос о том, как супруга Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина отреагировала на пропажу мужа, он рассказал, что они не жили вместе. Как отметил представитель артиста, у пары гостевой брак. При этом они часто встречались, а Бари Каримович всегда с любовью и очень тепло говорил о Лидии Николаевне и с нетерпением ждал с ней встречи.

Он любит её. Но у них были разногласия касательно недвижимости. Много лиц, интересов. Каждый пытается воздействовать на другого ради личных целей. Настоящая «Санта-Барбара». Везде проблемы и с той, и с этой стороны. Я думаю, что проблемы разрешатся вскоре, — выдвинул свою версию представитель Алибасова.

Он также отметил, что телефон легенды отечественного шоу-бизнеса молчит все 20 дней его отсутствия. Участники группы «На-На» тоже не видели артиста. Сын Бари Каримовича, как отметил сотрудник пресс-службы, при этом пообещал вскоре прокомментировать ситуацию.

Ранее директор Алибасова Сергей Моцарь объяснил, зачем продюсеру понадобилось продавать ему квартиру Федосеевой-Шукшиной. Так супруги прятали недвижимость от своих детей — сына Алибасова Бари и дочери Шукшиной Ольги. Изначально квартира в Новой Москве была подарена Федосеевой-Шукшиной своему супругу, но с условием, что после её смерти недвижимость снова вернётся в семью. По слухам, жильё даже предназначалось двойняшкам дочери артистки Маши — Фоме и Фоке, но директор Алибасова напрочь отмёл их. По словам Моцаря, о передаче двойняшкам бабушкиной квартиры и речи не было, так как она боялась, что жильё у мальчиков «отберёт отец».

Кроме того, недавно Лидия Николаевна получила новый паспорт, где не оказалось штампа о браке с Алибасовым. Актриса сама заявила, что её ничто не связывает со скандально известным продюсером.

Сделка о дарении жилья была совершена добровольно, но сейчас уже Федосеева-Шукшина отказывается признавать её законность. Актриса говорит, что не понимала, какую бумагу в пользу Алибасова она подписывает, и ссылается на то, что «ничего не помнит». Адвокат Сергей Жорин, оформлявший сделку, подтвердил свои слова о добровольном согласии Федосеевой-Шукшиной на дарение жилья Алибасова видеозаписью.

Как писал NEWS.ru, ранее источник рассказал, что Алибасова 26 июня забрали в психиатрическую лечебницу. Отмечается, что туда его забрали из обычной московской клиники. Бари Каримович проходил там лечение, однако состояние продюсера ухудшилось. В больницу другого профиля Алибасова отправили после проведения медицинского осмотра.