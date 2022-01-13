«Потому и не снимают»: Пётр Красилов ужаснул фанатов прибавлением в весе

Пётр Красилов, известный по сериалу «Не родись красивой» привёл фанатов в ужас изрядным излишним весом. В таком виде он появился на шоу Татьяны Устиновой «Мой герой» на ТВЦ.

Красилова не зовут в кино, но зато он востребован в театре. Актёр считает , что режиссёры не зовут его в кино из-за значительных перемен во внешности.

Кадр из передачи "Мой герой"

Просто когда-то давным-давно, лет пять назад, я был одним, сейчас я другой. У меня другие габариты, другие формы. А помнят меня стройным мальчиком. Меня не пугает переход из одного амплуа в другое, для меня это, как для актёра, интересней. Но стереотипы есть, и меня любят таким, каким я был в сериалах «Бедная Настя» или «Не родись красивой», — посетовал 44-летний артист.

Пользователи обсуждают изменившегося до неузнаваемости актёра, советуя ему заняться собой. «Боже, Петя! Каким красивым мужчиной был!»; «А растолстел-то! Потому и не снимают в кино. Нельзя артисту так себя распускать»; «Не хотят снимать, потому что в свои года выглядит на 60»; «Не узнаю своего любимого актёра», пишут в комментариях пользователи.

Ранее актёр Пётр Красилов, ставший звездой сериала «Не родись красивой», развёлся с супругой Ириной Шебеко после 16 лет брака. Жена три года назад уехала с их общей дочерью в Лос-Анджелес, отношения на расстоянии сохранить не удалось.