https://static.news.ru/photo/f9f076ce-5dea-11ea-b8ea-fa163e074e61_660.jpg Ирина Понаровская Фото: irinaponarovskaya/instagram.com

Певица Ирина Понаровская заявила, что не поддерживает отношений со своей приёмной дочерью Анастасией Камышевой. Одной семьёй они стали по воле случая и вместе почти не жили.

Это не приёмная дочь мне, это посторонний человек, взятая мной случайно от её беды, — сказала звезда в эфире программы «Основано на реальных событиях».

Много лет назад маленькую девочку принесла в гримёрку артистки одна из поклонниц. Певица оставила ребёнка себе. Через несколько лет у Понаровской появился сын Энтони. Девочку она отдала в детский дом.

После встречи на шоу «Жди меня» певица предложила Анастасии перебраться к ней. Но вскоре выгнала. Девушка надела украшения мачехи и пошла в них в магазин, что Понаровская посчитала воровством. Кроме того, Анастасия, как показалось певице, оказывала знаки внимания Энтони.

Анастасия Камышева давно выросла, у неё своя жизнь, девушка воспитывает сына.

Ранее певица Ирина Понаровская рассказала, что в начале своей карьеры работала на износ, из-за чего у неё отказали почки и она пережила клиническую смерть. Произошло это в 1979 году во время гастролей в Кургане. Исполнительница вышла за кулисы и потеряла сознание. По её словам, она видела себя со стороны и людей, которые склонились над её телом, писал NEWS.ru.