«Помню ее очень яркой»: Гребенкина рассказала о знакомстве с Заворотнюк Гребенкина назвала Заворотнюк добрым и ярким человеком

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Заворотнюк

Фигуристка Анастасия Гребенкина на тематическом гала-ужине в ресторане Madison рассказала NEWS.ru, что познакомилась с актрисой Анастасией Заворотнюк примерно 15 лет назад. По словам спортсменки, она запомнила звезду «Моей прекрасной няни» очень ярким и добрым человеком.

С Настей мы познакомились как раз на первом ледовом шоу, которое только вышло, давно-давно, 14–15 лет назад. Она была ведущей этого шоу, я выступала там с Сережей Лазаревым. Я ее помню очень яркой, очень доброй. Она всегда как ведущая поддерживала всех-всех, и конкурсантов, и спортсменов, наших звезд. Она всегда была такая добрая, отдающая, энергетически очень прекрасный человек, — вспомнила фигуристка.

Ранее актриса Елена Старостина сообщила, что Анастасия Заворотнюк и ее семья скрывали информацию о ее состоянии, поскольку артистка не хотела жалости к себе. По словам звезды, больные люди не хотят слушать мнение здоровых.

Актер и бывший однокурсник Заворотнюк Денис Матросов, в свою очередь, заявил, что серьезные болезни меняют человека, поэтому артистка и ее семья решили закрыться от публики. Он также отметил, что муж звезды Петр Чернышев ухаживал за супругой и она продолжала оставаться для него королевой.