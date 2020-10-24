Полина Гагарина выложила видео танцев с дочкой Мией

https://static.news.ru/photo/39d9f7be-16fb-11eb-8e2e-fa163e074e61_660.jpg Полина Гагарина Фото: instagram.com/gagara1987

Певица Полина Гагарина в своём Instagram представила подписчикам новое видео с дочкой Мией.

Так, на кадрах ролика звездная мама и дочь танцуют под зарубежный трек. При этом девочка в бальном платье светло-розового оттенка старается попасть в такт мелодии.

Примечательно, что Гагарина попала в объектив камеры в домашней одежде. Свои волосы певица собрала в пучок, дополнив образ мягким ободком в виде единорога.

Я разрываюсь между делами и детьми, — написала Гагарина в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что Гагарина впервые взяла на репетицию свою трёхлетнюю дочь. Девочка не смогла усидеть на месте и буквально сорвала репетицию матери бурной реакцией.

Ребёнок пообещал снимать работу родительницы на телефон. Но сидеть молча и сосредоточенно девочка так и не смогла.