Полиция Лос-Анджелеса разыскивает сына Николаса Кейджа, избившего мать

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Вестон Коппола

33-летнего сына американского актера Николаса Кейджа Вестона Копполу обвинили в жестком избиении своей матери, артистки Кристины Фалтон, сообщает TMZ. По данным издания, инцидент произошел в доме Фалтон в Лос-Анджелесе. Мать и сын поссорились, после чего Вестон избил мать и скрылся из ее дома.

В результате женщине понадобилась помощь врачей. Полицейские начали расследование дела, однако Вестон Коппола пока не задержан.

Также сообщается, что на днях папарацци заметили Кристину Фалтон на одной из улиц Лос-Анджелеса. Отмечается, что у женщины были огромные синяки на лице и кровоподтек под глазом, а отношения артистки и ее сына названы в материале «бурными». Сама артистка отказалась выдвигать обвинения против близкого родственника.

60-летний Кейдж ранее признался, что испытал шок, увидев огромное количество мемов о себе в интернете. По словам артиста, он не понимал, что «должен чувствовать на этот счет», и не знал, «как это остановить». Кейдж подчеркнул, что мемы с его изображением стали появляться в 2009 году.

До этого сообщалось, что Кейдж лишился любимого особняка в Лас-Вегасе из-за неуплаты налогов. Артист пытался выкупить дом стоимостью $6 млн, но поместье ушло с молотка. Особняк площадью 1,3 тысячи квадратных метров приобрел неназванный покупатель.