«Я превратился в мем»: Николаса Кейджа шокировало число шуток о себе Николаса Кейджа поразило количество мемов с ним в интернете

Фото: Lionsgate/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николас Кейдж в фильме «Невыносимая тяжесть огромного таланта»

60-летний голливудский актер Николас Кейдж в разговоре с изданием «Канобу» признался, что испытал шок, увидев огромное количество мемов о себе в интернете. По словам артиста, он не понимал, что «должен чувствовать на этот счет» и не знал, «как это остановить». Кейдж подчеркнул, что мемы с его изображением стали появляться в 2009 году.

Я... превратился в мем. Как-то проснулся в 2009 году и совершил глупость — прогуглил, что обо мне пишут... Я был натурально мемефицирован. Даже не понимал, что чувствовать на этот счет. Не знал, что вообще происходит и как это все остановить, как контролировать. Короче, ничего не мог поделать. А мемы экспоненциально росли, появлялись новые приколы, даже футболки с ними. Ох, я не мог понять, что творится, — заявил актер.

В 2021 году Кейдж женился в пятый раз. Избранницей актера стала 26-летняя японка Рико Шибату. Свадьба прошла в Лас-Вегасе. Новая супруга актера на 4 года моложе его старшего сына. После вступления в брак Рико будет носить фамилию Кейдж. Как рассказал сам артист, они с возлюбленной не виделись полгода, когда он уехал в Неваду, а Рико вернулась в Японию. Предложение руки и сердца актер делал по FaceTime. Также Кейдж рассказал, что подарил своей новой избраннице кольцо с бриллиантом черного цвета — такие она особенно любит.

Также сообщалось, что Кейдж лишился любимого особняка в Лас-Вегасе из-за неуплаты налогов. Артист пытался выкупить дом стоимостью $6 млн, но поместье ушло с молотка. Особняк площадью 1,3 тысячи квадратных метров приобрел неназванный покупатель. Этот дом очень много значил для Николаса, у него «связано с ним множество воспоминаний и счастливых моментов».