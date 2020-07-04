Поклонники разглядели беременность на свежем фото Топурии

https://static.news.ru/photo/ca8ae780-be15-11ea-b913-fa163e074e61_660.jpg Фото: keti_one_official/instagram.com

Подписчики солистки группы A’Studio Кети Топурии увидели на снимке, который знаменитость разместила в социальной сети, живот под платьем и заявили, что звезда ждёт ребёнка.

Артистка впервые после самоизоляции на фоне пандемии коронавируса вышла в свет и побывала на дне рождения теннисистки Светланы Кузнецовой. Топурию сопровождал муж — бизнесмен Лев Деньгов. Уже тогда некоторые отметили, что Кети снова начала надевать платья свободного кроя. Нечто похожее исполнительница делала, когда ждала первую дочь Оливию.

Скрин из инстаграма певицы keti_one_official/instagram.com

Снимок в Instagram появился 4 июля. Сейчас его там нет, но сохранились сторис. Певица надела белое свободное платье-пеньюар. Как отметили поклонники, если приглядеться, то можно увидеть, как тень падает на нижнюю часть живота Топурии, из-за чего он кажется намного больше обыкновенного. Смутила подписчиков и походка — к зеркалу знаменитость подошла, слегка пошатываясь, как будто ей тяжело передвигаться, передаёт Teleprogramma.pro.

Как писал NEWS.ru, Топурии неоднократно приписывали беременность. Так, в феврале в среде её поклонников появились разговоры о том, что она находится на седьмом месяце, но тщательно это скрывает. Тогда слухи о втором ребёнке оказались ложными.

Солистка A'Studio уже имеет дочь от бывшего мужа — бизнесмена Льва Гейхмана.