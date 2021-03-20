Показано, как живёт спивающаяся экс-супруга Ефремова

https://static.news.ru/photo/ddd5f6ee-89cc-11eb-bc40-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ

Экс-супруга российского актёра Михаила Ефремова Ксения Качалина живёт в ужасных условиях. Журналисты НТВ сняли её квартиру: всё жилище в грязи, немытой посуде и экскрементах котов. По их данным, 49-летняя Качалина спивается.

Актриса проживает в элитной квартире в Брюсовом переулке, которая завалена мусором, окурками и пустыми бутылками из-под алкоголя. Она приняла участие в передаче «Ты не поверишь», где сообщила, что живёт очень бедно и её никто не поддерживает материально, кроме бывшего супруга, который сейчас отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП на Садовом кольце.

Качалина собирается подать в суд на свою дочь Анну Марию, чтобы она начала помогать ей деньгами.

Хорошо, хоть у кошек корм есть, — сказала актриса.

Входе передачи актриса призналась, что не знала о том, что её бывший супруг в колонии.

Анна Мария Ефремова ранее рассказывала прессе, что её мать включала песни певицы Земфиры, выпивала и избивала её. Это помогло девушке «обрести чувство юмора».

Как писал NEWS.ru, Ксения Качалина до этого дала интервью, в котором заявила, что их общая с актёром дочь хочет отправить её в психушку, а отца упечь в тюрьму.