Похудевшую Пугачеву в парике заметили в ресторане на Кипре В Сети появились фото похудевшей Пугачевой в кипрском ресторане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева посетила кипрский ресторан, что не ускользнуло от внимания фанатов. Там ее встретила дизайнер Юлия Малахова, которая опубликовала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии с Примадонной. На кадрах видно, что Пугачева похудела, а также примерила новый парик.

Легенда, звезда, эпоха. Таких, как Вы, больше нет и не будет. Вы у нас такая одна! — подписала фотографию Малахова.

При этом ресторан Пугачева посетила с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Для выхода в свет она выбрала элегантный костюм, а образ дополнила очками на цепочке.

Пользователи Сети отметили, что Примадонна выглядит свежей и отдохнувшей. Некоторые назвали ее иконой стиля, добавив, что певица выбрала шикарный образ и доказала, что «возраст — всего лишь цифра».

Ранее певец Филипп Киркоров признался, что четыре года чувствовал себя «рогоносцем» из-за измен экс-супруги Аллы Пугачевой с Галкиным. Исполнитель отметил, что не держит на Примадонну зла. Киркоров также подчеркнул, что певица счастлива в последнем браке, и пожелал ей здоровья.