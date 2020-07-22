Похорошевшую Лолиту дико расстроили слёзы живущей за границей дочери

https://static.news.ru/photo/911118fe-cb34-11ea-8709-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/lolitasu

Помолодевшая и сильно похудевшая певица Лолита Милявская приехала на закрытие фестиваля «Славянский базар» в Витебск и рассказала, как живёт её дочь Ева, которая учится в другой стране, и чем девушка расстроила звёздную маму.

Ева учится в университете в Польше и окончила второй курс. Лолита не видела наследницу уже шесть месяцев, но постоянно общается с девушкой с помощью видеосвязи и надеется встретиться с ней в скором времени. Милявская отметила, что благодаря возможности общаться онлайн им с дочкой кажется, что они находятся в одной квартире 24 часа в сутки.

Ева скучает, а я привыкла блокировать это чувство, чтобы оно меня не разрушало на длительных гастролях. Дочь закончила очень хорошо второй курс — 95 баллов. У них 100-балльная система, я ее абсолютно не понимаю. Она плакала, потому что один экзамен сдала на 90. Я спрашиваю, это как? Говорит: «Ну, это 5 с минусом». Ева, твоя мамочка так не училась! Диплом двух цветов — синий и красный, и никто его не смотрит, вообще мало кому пригодился — так, корочка. Важны знания, всё время убеждаю. И не стремлюсь из неё делать медалистку. Дико расстроилась, что Ева плакала по такому поводу, — рассказала певица StarHit.

Лолита также честно призналась, что она долго обдумывала свою поездку в Витебск. Певица сомневалась, стоило ли рисковать из-за пандемии коронавируса, но всё же решилась, «иначе это была бы просто не Лолита». Гости и участники «Славянского базара» были сражены наповал невероятными переменами в образе артистки, которая выбрала для выхода в свет обтягивающий комбинезон, подчёркивающий её постройневшую фигуру.

Купила его три года назад на распродаже в Америке, когда еще была толстая, — рассказала Лолита. — Он мне был маленький, а сейчас вот поместилась, даже подвисает, — поделилась секретом своего образа Милявская.

При этом звезда подчеркнула, что смена имиджа и возвращение в форму не связаны с новым возлюбленным, состоятельным бизнесменом, которого Лолита пока прячет от публики. Артистка даже призналась, что сейчас ест даже больше, чем когда-либо, а в холодильнике у неё всегда имеются замороженные пельмени и вареники с картошкой.

У нового возлюбленного Милявской нет времени сопровождать её на концерты, как делал бывший муж, тренер по сквошу Дмитрий Иванов. Дело в том, что у бизнесмена очень много работы и банально нет времени. Лолита отметила, что «человек занят делом, у него нет возможности разъезжать» ещё и с ней.

Как писал NEWS.ru, Лолита спасла от самоубийства первую женщину Игоря Сорина.