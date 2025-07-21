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21 июля 2025 в 20:08

Погребняк заподозрили в пятой беременности

Мария Погребняк намекнула на пятую беременность

Мария Погребняк Мария Погребняк Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Мария Погребняк, ставшая в четвертый раз матерью в сентябре 2024 года, намекнула на беременность. Во время фестиваля VK Fest она рассказала об интересном разговоре с мужем, бизнесменом Игорем Головинским, который заподозрил скорое пополнение в семействе, пишет Super.ru.

Недавно Паша сделал мне странный комплимент: «Или ты похудела, или беременная?» Потом вдруг дает мне телефон и начинает снимать футболку, говорит: «Сфотографируй, нужно для фотосессии», — поделилась Погребняк.

Последовавший вопрос журналистки Погребняк не стала ни опровергать, ни подтверждать. При этом она заметила, что вынуждена была отказаться от падл-тенниса.

Ранее стало известно, что у актрисы Агаты Муцениеце и музыканта Петра Дранги родится дочь. Артистка устроила вечеринку, чтобы узнать пол малыша. Для Муцениеце ребенок станет третьим, для Дранги — первым.

До этого певец Влад Топалов рассказал, что пошутил о вазэктомии, когда узнал, что его супруга, телеведущая Регина Тодоренко, в очередной раз беременна мальчиком. Звездная пара воспитывает двух сыновей.

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Мария Погребняк
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