Подписчики раскритиковали Королёву за губы «как у Бузовой»

https://static.news.ru/photo/2941486a-ef89-11ea-8523-fa163e074e61_660.jpg Наташа Королёва Фото: koroleva__star/instagram.com

Певица и жена Тарзана Наташа Королёва опубликовала новое фото на своей официальной странице в социальной сети.

Исполнительница решила продемонстрировать подписчикам перемены в своём внешнем виде. Однако не все поклонники Королёвой оценили увиденное.

Певица покрасилась и придала своим волосам более тёмный оттенок. Однако на эту деталь мало кто обратил внимание. Больше всего эмоций у поклонников вызвали губы артистки — фолловеры решили, что она их увеличила.

Один из пользователей Сети попросил Королёву «вернуться в прежний образ». Другие заметили, что с размером губ наблюдается «явный перебор».

На Бузову смахиваете, — неизвестно, в качестве комплимента или оскорбления написал подписчик в Instagram.

Однако среди комментаторов нашлись и те, кто высоко оценил новый имидж певицы. Однако из девушек даже написала, что готова на всё, чтобы выглядеть так же.

Как ранее передавал NEWS.ru, муж Королёвой Тарзан вызвалволну критики со стороны поклонников, опубликовав фото своего обнажённого тела в стрингах. Танцору исполнилось 50 лет, но он не стесняется выставлять напоказ свою фигуру.