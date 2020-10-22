Подольская родила второго сына от Преснякова

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Певица Наталья Подольская сообщила, что у них с Владимиром Пресняковым родился сын Иван.

Сверху решили, что сегодня. Мы очень счастливы, — написала она.

Она рассказала в своём Instagram, что чувствует себя хорошо.

Звёздную пару уже поздравили подписчики и коллеги по цеху.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты уже десять лет. Их первый общий ребёнок, сын Артемий, родился в июне 2015 года. У певца также есть старший сын Никита от брака с Кристиной Орбакайте.

Как писал NEWS.ru, артистка Елена Преснякова рассказала, что первые месяцы второй беременности Натальи Подольской протекали сложно. По словам матери Владимира Преснякова, невестку мучили сильные проблемы со здоровьем, она даже встать не могла.