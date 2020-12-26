Подольская и Пресняков похвастались новой элитной квартирой в Москве

https://static.news.ru/photo/a95397b8-47a1-11eb-847b-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Певец Владимир Пресняков и его жена певица Наталья Подольская поделились радостной вестью. Они продали свою старую квартиру и купили новую в районе Кутузовского проспекта. Пара поделилась кадрами из элитной новостройки в Instagram.

На фото Пресняков и Подольская от радости подпрыгивают на фоне огромных окон и бетонных стен. Наталья одета в оранжевый пуховик и шапку, а её супруг — в чёрную модную куртку от известного бренда.

instagram.com/nataliapodolskaya

У нас произошло ещё одно важное событие! С рождением Вани стал вопрос о расширении квартирного вопроса, — призналась Подольская.

Наталья рассказала, что жилой комплекс расположен рядом с природным заповедником «Долина реки Сетунь», там есть сады, школы, а также двор без машин и парковка. А главное, продолжила мама двоих детей, — пятиметровые потолки. Звезда заметила, что если и «расширяться, то по всем направлениям», и пожелала подписчикам найти «гнёздышко своей мечты».

Сейчас пара живёт в огромном загородном доме, который недавно отремонтировали. В ноябре Наталья провела для своих подписчиков видеоэкскурсию по свежеотремонтированному дому.

Интерьер второго этажа особняка подстроен под интересы детей. Так, повсюду расставлены стеллажи для хранения вещей и игр. Как выяснилось, старший сын звёзд Артём очень любит мягкие игрушки.

Осенью 2020 года Подольская и Пресняков сообщили о прибавлении. Родился сын Ваня — второй общий малыш звёзд. Через некоторое время пара крестила малыша.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Наталья рассказала, что безгранично счастлива своим вторым материнством, а сын вечерами превращает её в «одну большую сисю».