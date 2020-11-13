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Наталья Подольская показала на видео свой особняк после ремонта

13:00, 15 ноября 2020 6 761
Наталья Подольская Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Наталья Подольская, певица и супруга Владимира Преснякова — младшего провела для своих подписчиков видеоэкскурсию по свежеотремонтированному дому.

Интерьер второго этажа особняка подстроен под интересы детей. Так, повсюду расставлены стеллажи для хранения вещей и игр. Как выяснилось, старший сын звёзд Артём очень любит мягкие игрушки.

Для меня и Вовы это было удивительно, — поделилась Подольская в сторис Instagram.

Для няни, которая живёт вместе с артистами, предусмотрели ортопедический матрас. При этом в её комнате есть и игрушки, и даже спальное место для старшего сына.

Много детских вещей находится и в комнате для гостей.

Огромная, очень классная, — отметила певица.

Супруги планируют, что в ней будут ночевать племянницы Подольской.

Ранее NEWS.ru писал, что Подольская устроила фотосессию для новорождённого сына. Результатом съёмки она поделилась с поклонниками в социальной сети.

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