Наталья Подольская показала на видео свой особняк после ремонта

https://static.news.ru/photo/c576c3ee-272a-11eb-9f09-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Наталья Подольская, певица и супруга Владимира Преснякова — младшего провела для своих подписчиков видеоэкскурсию по свежеотремонтированному дому.

Интерьер второго этажа особняка подстроен под интересы детей. Так, повсюду расставлены стеллажи для хранения вещей и игр. Как выяснилось, старший сын звёзд Артём очень любит мягкие игрушки.

Для меня и Вовы это было удивительно, — поделилась Подольская в сторис Instagram.

Для няни, которая живёт вместе с артистами, предусмотрели ортопедический матрас. При этом в её комнате есть и игрушки, и даже спальное место для старшего сына.

Много детских вещей находится и в комнате для гостей.

Огромная, очень классная, — отметила певица.

Супруги планируют, что в ней будут ночевать племянницы Подольской.

Ранее NEWS.ru писал, что Подольская устроила фотосессию для новорождённого сына. Результатом съёмки она поделилась с поклонниками в социальной сети.