Наталья Подольская показала на видео свой особняк после ремонта

Наталья Подольская, певица и супруга Владимира Преснякова — младшего провела для своих подписчиков видеоэкскурсию по свежеотремонтированному дому.
Интерьер второго этажа особняка подстроен под интересы детей. Так, повсюду расставлены стеллажи для хранения вещей и игр. Как выяснилось, старший сын звёзд Артём очень любит мягкие игрушки.
Для меня и Вовы это было удивительно, —
поделиласьПодольская в сторис Instagram.
Для няни, которая живёт вместе с артистами, предусмотрели ортопедический матрас. При этом в её комнате есть и игрушки, и даже спальное место для старшего сына.
Много детских вещей находится и в комнате для гостей.
Огромная, очень классная, — отметила певица.
Супруги планируют, что в ней будут ночевать племянницы Подольской.
Ранее NEWS.ru писал, что Подольская устроила фотосессию для новорождённого сына. Результатом съёмки она поделилась с поклонниками в социальной сети.