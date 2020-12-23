Подольская рассказала, во что её превращает сын Ваня вечерами

https://static.news.ru/photo/8eb78814-44af-11eb-a7d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: nataliapodolskaya/Instagram.com

Певица Наталья Подольская, два месяца назад родившая Владимиру Преснякову сына Ваню, рассказала, что безгранично счастлива своим вторым материнством, а сын вечерами превращает её в «одну большую сисю».

В своём Instagram певица поделилась новым фото вместе с новорожденным сыном в день, когда ему исполнилось два месяца. Подольская призвала всех мам, родивших одного ребёнка, не бояться второго материнства.

Ты готова, ты всё это знаешь, ты это проходила, ты понимаешь и настроена на то, что вся ты — для него. Пусть под вечер ты превращаешься в одну сплошную и бесконечную (простите за французский) сисю, — написала певица.

Подольская добавила, что как мать, никогда не забудет «эти волшебные звуки и запахи» и «это очень ненадолго».

Как сообщал NEWS.ru, Иван родился 22 октября 2020 года. 22 ноября Подольская показала его в своём Instagram, отметив, что в этот день малышу исполнился один месяц. На снимке ребёнка держит его старший брат Артемий, а рядом сидят двойняшки Юлианы Подольской.