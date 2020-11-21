«Нашему Ване месяц»: Подольская показала младшего сына

Первую дату Ивана семья отметила в полном составе. Днём дети играли в снежки на улице, а вечером все сели ужинать и отмечать первый месяц жизни малыша.
Наталья родила сына, которого назвали Иваном, 22 октября. Их старшему сыну с Пресняковым Артемию уже пять лет. Недавно звёздная чета завершила ремонт дома. Весь верхний этаж Наталья и Владимир отдали детям и переоборудовали его под их нужды. При этом комната няни оказалась заставлена детской мебелью и игрушками. Однако для помощницы Подольская и Пресняков попытались создать максимально комфортные условия и приобрели ортопедический матрас, на котором женщине будет удобно отдыхать.
Как писал NEWS.ru, спустя всего три недели после родов Подольская сходила на свидание с Пресняковым. Поклонники звёздной пары разбились на два лагеря, обсуждая, не рано ли молодая мать начала разлучаться с новорождённым сыном Иваном.