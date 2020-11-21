«Нашему Ване месяц»: Подольская показала младшего сына

https://static.news.ru/photo/3bea7274-2cf2-11eb-ba46-fa163e074e61_660.jpg Наталья Подольская Фото: nataliapodolskaya/instagram.com

Белорусская певица Наталья Подольская показала своего младшего сына Ивана, которому 22 ноября исполнился один месяц.

Сегодня нашему Ване один месяц. Пролетело время незаметно. Растём, — написала она в Instagram.

Пост артистка сопроводила фотографией, на которой малыша держит его старший брат Артемий. Рядом сидят двоюродные сёстры младенца — двойняшки Юлианы Подольской.

Первую дату Ивана семья отметила в полном составе. Днём дети играли в снежки на улице, а вечером все сели ужинать и отмечать первый месяц жизни малыша.

Наталья родила сына, которого назвали Иваном, 22 октября. Их старшему сыну с Пресняковым Артемию уже пять лет. Недавно звёздная чета завершила ремонт дома. Весь верхний этаж Наталья и Владимир отдали детям и переоборудовали его под их нужды. При этом комната няни оказалась заставлена детской мебелью и игрушками. Однако для помощницы Подольская и Пресняков попытались создать максимально комфортные условия и приобрели ортопедический матрас, на котором женщине будет удобно отдыхать.

Как писал NEWS.ru, спустя всего три недели после родов Подольская сходила на свидание с Пресняковым. Поклонники звёздной пары разбились на два лагеря, обсуждая, не рано ли молодая мать начала разлучаться с новорождённым сыном Иваном.