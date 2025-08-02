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02 августа 2025 в 18:50

Пикантные фото Полины Дибровой: посмотрите на эту удачливую провинциалку

Полина Диброва, 2025 год Полина Диброва, 2025 год Фото: t.me/dibrovapolina

Социальные сети взорвала новость — Полина Диброва разводится со своим супругом, известным российским телеведущим Дмитрием Дибровым. Несмотря на существенную разницу в возрасте, в браке они прожили 16 лет.

Дмитрий и Полина родом из Ростова. Что удивительно, познакомились они там же. Имея статную фигуру, девушка уверенными шагами шла навстречу успеху. Одним из таких стал конкурс красоты Beauty of the Body в 2007 году. Тогда Полина блистала на сцене в бикини, а Дмитрий был в составе жюри. К тому моменту шоумен трижды был женат и обзавелся двумя детьми — Денисом и Ладой. В статус законной жены Полина вступила 28 марта 2009 года. Не смутила и разница в возрасте — Полине было 19, а Дмитрию — 49. Всего через год на свет появился сын Александр. В 2013 и 2015 годах модель подарила ему еще двоих сыновей — Федора и Илью. Всего через два года после рождения третьего сына Полина выиграла конкурс красоты «Миссис Россия».

Как гром среди ясного неба стало известно о разладе в чете Дибровых. Одной из первых на этот счет высказалась светская львица Алена Кравец. Она назвала это слухами и домыслами. Потом в дело вмешалась и сама Полина. По словам жены телеведущего, семья не распалась — супруг просто уехал за границу на несколько дней. Однако снежный шар сплетен с горы остановить было невозможно.

Вскоре появилась информация и о предполагаемом увлечении Полины — это Роман Товстик, вице-президент крупной сетевой компании и по совместительству их сосед. Он моложе Диброва примерно на 15 лет. Бизнесмен уже заявил, что расстался с женой Еленой, которая подарила ему шестерых детей. Кстати, по неподтвержденным данным, Полина была подругой Елены и даже стала крестной одного из их детей. Жена Товстика косвенно подтвердила новость о разводе, чем породила еще больше слухов. СМИ, в свою очередь, сообщают, что Дибров уже нанял адвоката Александра Добровинского, известного по делу певицы Алсу и Яна Абрамова.

Пока Полина хранит молчание, предлагаем посмотреть фотографии семейной идиллии Дибровых — в галерее NEWS.ru.

Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой моделью Полиной Наградовой перед премьерой фильма «Обитаемый остров. Схватка» в кинотеатре «КАРО-фильм Пушкинский», 2009 год
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой моделью Полиной Наградовой перед премьерой фильма «Обитаемый остров. Схватка» в кинотеатре «КАРО-фильм Пушкинский», 2009 год
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой перед премьерой нового фильма Бориса Грачевского «Крыша» у кинотеатра «Ударник», 2009 год
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной Наградовой перед премьерой нового фильма Бориса Грачевского «Крыша» у кинотеатра «Ударник», 2009 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной, 2009 год
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной, 2009 год
Фото: Роман Кульгускин/РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной на церемонии открытия международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts в Ростове-на-Дону, 2016 год
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной на церемонии открытия международного фестиваля мотивационного кино Bridge of Arts в Ростове-на-Дону, 2016 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Полина Диброва (Московская область), выигравшая в финале всероссийского конкурса «Миссис Россия — 2017», в театрально-концертном зале «Мир» в Москве
Полина Диброва (Московская область), выигравшая в финале всероссийского конкурса «Миссис Россия — 2017», в театрально-концертном зале «Мир» в Москве
Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной и детьми на премьере анимационного фильма «Рок Дог 2» в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» в Москве, 2021 год
Телеведущий Дмитрий Дибров с супругой Полиной и детьми на премьере анимационного фильма «Рок Дог 2» в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» в Москве, 2021 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Полина Диброва, 2025 год
Полина Диброва, 2025 год
Фото: t.me/dibrovapolina
Полина Диброва, 2025 год
Полина Диброва, 2025 год
Фото: t.me/dibrovapolina
Полина Диброва, 2025 год
Полина Диброва, 2025 год
Фото: t.me/dibrovapolina
Полина Диброва, 2025 год
Полина Диброва, 2025 год
Фото: t.me/dibrovapolina
Полина Диброва
Дмитрий Дибров
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