Пиар-директор Лепса высказался про слухи о сексе певца с Барановской

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Ксения Собчак призвала подписчиков не бояться нового штамма «омикрон», к которому приготовились уже большинство регионов России, потому что он «легко протекает». Телеведущая крайне легкомысленно высказалась о новой штамме коронавируса в комментариях под одним из своих постов.

Одна из подписчиц выразила свою тревогу высоким ростом заболеваемости «омикроном» и посетовала, что российские антиваксеры не понимают серьёзности происходящего. В Лондоне за декабрь у меня переболели процентов 70 друзей. Только...