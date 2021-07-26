Певицу Zivеrt заставят вернуть деньги за сорванный концерт в Турции

Адвокат Александр Добровинский уверен, что ему удастся добиться от певицы Zivеrt возвращения гонорара организаторам концерта до решения суда. Об этом он сообщил в беседе с «360».

Когда договор подписан, его условия необходимо соблюдать. Если они не соблюдаются, начинается моя работа. А в результате можете не сомневаться, — заявил юрист.

Как сообщалось, певице Юлии Зиверт (Zivert) заплатили €12 тысяч за выступление 14 июня на корпоративе в Турции, однако артистка отказалась лететь без объяснения причины.

Её гонорар за 40-минутное выступление составлял 2,25 млн рублей. Половину этой суммы ей должны были выплатить авансом не позднее 28 февраля. Второй платёж артистка должна была получить не позже чем за пять дней до концерта.

По некоторым данным, Zivert уже готовилась к вылету, но отказалась ждать подготовку самолёта два часа. К тому времени гонорар она уже получила в полном объёме.

Как сообщалось, адвокат Александр Добровинский пытается добиться от певицы возвращения гонорара. Юриста нанял некий известный продюсер, пожелавший остаться неназванным. Добровинский намерен вернуть деньги за выступление мирным путём, но если таким образом решить вопрос не удастся, он не исключает, что дело передадут в суд.