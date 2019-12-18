https://static.news.ru/photo/9aa661b6-21b7-11ea-99af-fa163e074e61_660.jpg Айна Гетагазова Фото: Айна Гетагазова/vk.com

Певица из Ингушетии Айна Гетагазова подверглась жёсткой критике в социальных сетях после того, как передала «салам» главе Чечни Рамзану Кадырову. На концерте в Грозном она посвятила ему одну из песен.

Артистка назвала президента республики «преданным ценителем искусства» и отметила его вклад в благополучие своего народа.

Салам тебе из Ингушетии, я шлю тебе салам, благодаря тебе твоя страна сияет... — приводит слова песни портал «Кавказ. Реалии».

Гетагазова в ходе композиции восхищается величием Кадырова и поёт о том, что его «знает весь мир» и «все любят».

Пользователи социальных сетей посчитали, что певица поёт от имени ингушского народа, а не от своего собственного. Передавать «салам» главе Чечни согласились не все. Соотечественницу обвинили в том, что она «продалась за Mercedes» и призвали бойкотировать её творчество.

Одна из активисток, которая решила выяснить отношения с Гетагазовой лично, утверждает, что та поначалу отнеслась к позиции несогласных с пониманием, однако затем пригрозила расправой со стороны «кадыровцев». В итоге обе решили обратиться с заявлениями в полицию друг на друга.

Айна Гетагазова — заслуженная артистка Ингушетии и одновременно с этим народная артистка Чечни.

Ранее, как писал NEWS.ru, Кадыров упрекнул режиссёра Александра Сокурова в нелюбви к чеченскому народу после того, как тот усомнился в заслуженности полученного им и его отцом звания Герой России.