Певица Понаровская засудила ПФР за слишком маленькую пенсию

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Американская актриса Шэрон Стоун призналась, что в юном возрасте она и её сестра Келли подверглись сексуальному насилию со стороны их родного деда.

Как рассказала звезда «Основного инстинкта» в интервью New York Times, насилие над сёстрами совершал дед по маминой линии. Шэрон Стоун призналась, что решила обнародовать эту информацию после того, как сообщила...