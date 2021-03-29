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Певица Понаровская засудила ПФР за слишком маленькую пенсию

22:18, 29 марта 2021 55
Ирина Понаровская Ирина Понаровская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженная артистка РФ, певица Ирина Понаровская выиграла дело по недовыплате ей пенсии. Теперь Пенсионный фонд России (ПФР) должен компенсировать ущерб в размере 240 тысяч рублей.

Ранее 67-летняя артистка публично возмущалась размером пенсии и требовала сделать перерасчёт.

В её рабочий стаж не включили семь месяцев работы в Краснодарской филармонии, где она выступала с августа 1982-го по апрель 1983 года, — сообщает Тelegram-канал Mash.

Суд удовлетворил иск певицы. ПФР должен компенсировать ущерб.

Ранее Понаровская заявила, что не поддерживает отношений со своей приёмной дочерью Анастасией Кормышевой. Одной семьёй они стали по воле случая и вместе почти не жили. Кормышева давно выросла, у неё своя жизнь, девушка воспитывает сына, писал NEWS.ru.

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